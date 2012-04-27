Вінниччина отримала на реформу медицини 118 млн. гривень

Відповідно до постанов КМУ від 5 березня 2012 року № 204 та 210, Вінницькій області, як одному з пілотних регіонів України, надані субвенції з державного бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров’я на 2012 рік.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Зокрема, для придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я м. Вінниці виділено 10,0 млн.грн.; на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 11,584 млн.грн., на придбання медичного обладнання (мамографів, рентгенологічного обладнання та апаратів ультразвукової діагностики) – 6,829 млн.грн., на підтримку реформування системи охорони здоров’я первинної мережі, придбання обладнання та медичного автотранспорту - 90,0 млн.грн.

Управлінням охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації визначена потреба у вищезазначених засобах медичного призначення, медикаментах та автотранспорті, сформована заявка, яка погоджена з МОЗ України.