У Вінниці поменшало платників єдиного податку

Вінницьку владу не задовольняють темпи надходження єдиного податку.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

За її словами така ситуаія складася через те, що кіслькість СПД, які є платниками даного податку у місті зменшилась.

Зокрема, порівняно з 1 січя поточного року платників єдиного податку у Вінниці поменшало на 293 7осіб, - було 17 220, стало 14 283.

Кількість юридичних осіб — платників єдиного податку також зменшилася від початку року. Їх чисельність скоротилась на 56, - було 1233, стало 1177.

Проте, за словами пані Луценко, надходження від єдиного податкувсе ж перевищили показник першого кварталу 2011 року на 3 млн. гривень і становлять 9.7 млн. гривень.