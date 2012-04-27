Ветерани комсомолу подарують вінничанам сквер

Спілка ветеранів комсомолу планує закласти комсомольський сквер.

Про це повідомив портал “20 хвилин”.

Про це полишні комсомольці домовились на урочистій зустрічі з нагоди 40-річчя створення у Вінниці трьох райкомів комсомолу – Замостянського, Ленінського та і Староміського.

За словами голови Спілки ветеранів комсомолу Івана Бондарчука, під сквер вже вибрали місце.

Дерева посадять на березі Південного Бугу, неподалік від кондитерської фабрики.