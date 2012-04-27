Ветерани комсомолу подарують вінничанам сквер
14:23, 27 квітня 2012Вінниця
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Комсомольський
Спілка ветеранів комсомолу планує закласти комсомольський сквер.
Про це повідомив портал “20 хвилин”.
Про це полишні комсомольці домовились на урочистій зустрічі з нагоди 40-річчя створення у Вінниці трьох райкомів комсомолу – Замостянського, Ленінського та і Староміського.
За словами голови Спілки ветеранів комсомолу Івана Бондарчука, під сквер вже вибрали місце.
Дерева посадять на березі Південного Бугу, неподалік від кондитерської фабрики.
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