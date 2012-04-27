Квартальний план надходжень ПФ Вінниччини перевиконав

За І квартал 2012 року до бюджету Пенсійного фонду області з усіх джерел надійшло 1 720 103,3 тис. грн., що становить 122,8% від обсягів, передбачених бюджетом.

Про це повідомив начальник головного управління ПФУ у Вінницькій області Микола Черненко.

У зв’язку з введенням в дію Закону України від 08.07.2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на рахунки органів Пенсійного фонду області надійшло 936 961,1 тис. грн., з яких частина, призначена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, складає 818 914,2 тис. грн., або 87,4% від повного обсягу єдиного внеску.

118 046,9 тис. грн. – це кошти, які розподіляються на інші соціальні фонди.

Протягом І кварталу 2012 року загальні надходження до бюджету області порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшились на 6,0%.

Питома вага власних надходжень в загальній сумі доходів за І квартал 2012 року склала 48,2%.

За цей період до бюджету області вдалося залучити власних коштів у сумі 828 362,9 тис. грн., що на 1 045,05 тис. грн. більше завдань, доведених бюджетом. По області планові показники виконано на 100,1%.

В структурі власних надходжень надходження від підприємств, установ, організацій та громадян з урахуванням сум єдиного внеску, що розподіляється на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, складають 98,86% ( 818914,2 тис. грн.).

За І квартал 2012 року до бюджету області з Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм надійшло 552 183,6 тис. грн., що більше від попереднього року на 8,1%. З коштів Державного бюджету 130 171,7 тис. грн., або 23,6%, надійшли на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій.

Від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання на відшкодування витрат по виплаті пенсій отримано 513,5 тис. грн., в той час, як видатки на виплату та доставку пенсій склали 4163,9 тис. грн. По неприйнятих до відшкодування сумах підвідомчими управліннями проводиться претензійно-позовна робота.

Завдяки отриманим коштам, які направлені на фінансування виплати пенсій та грошової допомоги, на оплату послуг по придбанню готівки та за розрахунково-касове обслуговування, забезпечено фінансування 100 відсотків загальної потреби. Крім того, для утримання органів Пенсійного фонду профінансовано 14 454,0тис. грн.