Обласна рада дала стипендії спортстменам-олімпійцям
На 11-ій сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання депутати прийняли рішення про забезпечення стипендіями обласної держадміністрації та обласної ради спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України.
Зокрема, щомісячну стипендію в розмірі 5000 гривень отримуватимуть олімпійські чемпіонки багатоборка Наталія Добринська та чемпіонка з веслування на байдарках і каное Інна Осипенко-Радомська.
Щомісячні стипендії розміром 2 тис.грн. отримуватимуть:
Олександра Сидоренко (бокс),
Дмитро Титаренко (велоспорт),
Андрій Ковенко (легка атлетика),
Ольга Яковенко (легка атлетика),
Анна Письменська (стрибки у воду),
Олеся Щерба (стрільба кульова),
Щомісячні стипендії розміром 1500 грн. отримуватимуть:
Михайло Книш (легка атлетика),
Денис Казарук (бокс),
Василь Ремщук (легка атлетика),
Світлана Римкевич (веслування на байдарках і каное),
Артем Озерський (хокей на траві),
Юрій Мороз (хокей на траві),
Олег Поліщук (хокей на траві).
Щомісячні стипендії розміром 1000 грн. отримуватимуть:
Олександр Романенко (легка атлетика),
Вадим Адамчук (легка атлетика),
Костянтин Галицький (греко-римська боротьба),
Ігор Дідик (греко-римська боротьба),
Анатолій Мельник (веслування на байдарках і каное),
Вікторія Добротворська (веслування академічне),
Богдан Блажко (бокс),
Віталій Голюк (веслування на байдарках і каное).
Щомісячну стипендію в розмірі 750 гривень отримуватиме Олег Неклюдов (бокс).
Кандидатури на призначення стипендій затверджуються на засіданні колегії управління з питань фізкультури та спорту ОДА та виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України.