Обласна рада дала стипендії спортстменам-олімпійцям

На 11-ій сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання депутати прийняли рішення про забезпечення стипендіями обласної держадміністрації та обласної ради спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України.

Зокрема, щомісячну стипендію в розмірі 5000 гривень отримуватимуть олімпійські чемпіонки багатоборка Наталія Добринська та чемпіонка з веслування на байдарках і каное Інна Осипенко-Радомська.

Щомісячні стипендії розміром 2 тис.грн. отримуватимуть:

Олександра Сидоренко (бокс),

Дмитро Титаренко (велоспорт),

Андрій Ковенко (легка атлетика),

Ольга Яковенко (легка атлетика),

Анна Письменська (стрибки у воду),

Олеся Щерба (стрільба кульова),

Щомісячні стипендії розміром 1500 грн. отримуватимуть:

Михайло Книш (легка атлетика),

Денис Казарук (бокс),

Василь Ремщук (легка атлетика),

Світлана Римкевич (веслування на байдарках і каное),

Артем Озерський (хокей на траві),

Юрій Мороз (хокей на траві),

Олег Поліщук (хокей на траві).

Щомісячні стипендії розміром 1000 грн. отримуватимуть:

Олександр Романенко (легка атлетика),

Вадим Адамчук (легка атлетика),

Костянтин Галицький (греко-римська боротьба),

Ігор Дідик (греко-римська боротьба),

Анатолій Мельник (веслування на байдарках і каное),

Вікторія Добротворська (веслування академічне),

Богдан Блажко (бокс),

Віталій Голюк (веслування на байдарках і каное).

Щомісячну стипендію в розмірі 750 гривень отримуватиме Олег Неклюдов (бокс).

Кандидатури на призначення стипендій затверджуються на засіданні колегії управління з питань фізкультури та спорту ОДА та виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України.