На вибори підкинули більше грошенят

Центральна виборча комісія, відповідно до змін, внесених 12 квітня Верховною Радою до державного бюджету на 2012 рік, збільшила кошторис видатків на підготовку та проведення парламентських виборів 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Таким чином загальна сума видатків на вибори становить 1 млрд 212 млн 400 тис грн проти 817 млн 700 тис грн, відповідно до кошторису, затвердженого ЦВК до ухвалення змін до держбюджету.

Крім того, ЦВК також затвердила кошторис видатків на своє утримання. Загальний обсяг фінансування у 2012 році становитиме 28 млн 162 тис грн.

«Всі пропозиції ЦВК щодо фінансування були враховані як Міністерством фінансів, так і Кабінетом міністрів України», - зазначив заступник голови ЦВК Андрій Магера.