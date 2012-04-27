Нелегальний спирт таки підакцизний

Від сьогодні (з 27 квітня) розслідування справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України, скоєного на одному зі спиртозаводів області, відновлено за постановою суду. З 18 квітня слідчі дії були повністю зупинені: обвинувачувана сторона подала скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, однак жодного разу на судові засідання не з’явилася.

Про це повідомила старший інспектор з особливих доручень штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Нагадаємо, наприкінці березня поточного року слідчими податкової міліції ДПС у Вінницькій області була порушена кримінальна справа за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту і транспортування з метою збуту підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво інших підакцизних товарів. Мова йде виготовлення на потужностях спиртозаводу так званого компоненту моторного палива альтернативного (КМПА), що слугує добавкою для бензину. Відповідно до протоколу дослідження, об’ємна частка спирту в даній продукції складає 98,4%. За законом, дана продукція належить до підакцизної групи товарів (оскільки частка спирту складає понад 80%), відтак підлягає обов’язковому ліцензуванню і відповідно сплаті акцизного податку. Між тим, близько двох останніх років, відколи здійснюється виробництво, підприємство працювало без ліцензії. За попередніми розрахунками, сума несплаченого акцизного податку складає майже 340 млн. грн.

11 квітня за постановою суду на підприємстві був проведений обшук, в рамках якого співробітники податкової міліції вилучили фінансово-господарські документи по виробництву та реалізації товарно-матеріальних цінностей, були відібрані зразки рідин. Також заблоковано майже тисячу тонн продукції на суму близько 8 млн. грн. В разі її подальшої реалізації бюджет не дорахувався б близько 30 мільйонів гривень акцизного податку.

Та вже через тиждень у зв’язку з оскарженням постанови про порушення кримінальної справи слідчі дії були повністю припинені. В той же час, ні представник скаржника, ні сам скаржник на судові слухання по скарзі не з’являлися, таким чином блокуючи будь-які дії по справі. Втім, зволікати довго не вдалося: неявка на третє поспіль слухання завершилася Постановою суду про закриття провадження з розгляду скарги і відновленням слідчих дій по кримінальній справі.

Про хід розслідування повідомлятимемо додатково.