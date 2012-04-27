Депутати з Вінниччини не підтримали побиту Тимошенко

Під час чергового засідання сесії Вінницької обласної ради 27 квітня в розділі „Різне” голова фракції „ВО „Батьківщина” Людмила Щербаківська оприлюднила спільну заяву опозиційних фракції „Батьківщина” та „Фронт змін” щодо захисту Юлії Тимошенко від знущань у Качанівській колонії та розслідування факту побиття.

„Ми, депутати обласної ради, представники інтересів виборців Вінниччини, виступаємо за притягнення осіб, які були причетні до побиття Юлії Володимирівни в Качанівській виправній колонії. Вже стало звичним, що хамство, порушення прав людини, стало нормою життя в Україні. Але останні події, коли Юлію Володимирівну, цинічно побили представники державної пенітенціарної служби України і силою вивезли до лікарні, виходить за рамки не лише політичної боротьби, а й за рамки людської моралі”, - йдеться у заяві.

Повний текст відкритої заяви можна прочитати на сайті http://www.byut.vn.ua.

Людмила Щербаківська наполягала на відкритому голосуванні і в стінах обласної ради, проте за заяву проголосували лише... 28 депутатів з-поміж 110-ти зареєстрованих у залі.

Нагадаємо, депутатський склад Вінницької обласної ради: Партія Регіонів – 64 депутата, фракція „Єдність Вінниччини” – 21 депутат, „ВО „Батьківщина” – 27 депутатів, Політична партія „Фронт змін” – 9 депутатів, Народна партія – 3 депутати, позафракційних – 7.