Сітарський тепер "ніхто" у Вінницькому районі

Сьогодні, 27 квітня, на сесії Вінницької райради депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень заступника голови ради, представника „Батьківщини”, Сергія Сітарського. Рішенням 40-ка депутатів Сергія Сітарського було знято з посади заступника.

Цього ж дня заступником голови Вінницької райради було обрано депутата райради від Партії регіонів, першого заступника голови Вінницької РДА Василя Ковальчука.

Нагадаємо, що склад Вінницької районної ради „різношерстий”, найбільше представництво має БЮТ – 18 депутатів, 15 – від партії «Совість України», 14 – від Партії регіонів, також „Єдність” – 6, "Фронт Змін" 3, Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 2, „Сильна Україна” – 2, „УДАР” – 2, Народна Партія – 1, Партія Зелених України – 1, Народний Рух України – 1.

На сесії були присутні 54 депутата, з яких 40 – голосували. Депутати від „Батьківщини”, „Свободи” та „Фронту змін” прийняли спільне рішення бюлетені не брати.