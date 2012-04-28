В Барському районі найнижча орендна плата за використання земель

На ряд проблемних питань у сфері земельних відносин, які потребують негайного вирішення, звернув увагу учасників розширеної наради начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник.

Про це повідомляє Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

А саме: В Барському районі найнижча по області середня орендна плата за 1 га земель запасу, яка становить 121,94 грн./га при середньообласному показнику – 318,4 грн./га. Не надано в оренду 1366,4 га земель запасу (20%) при середньообласному показнику 13,9%. А середня орендна плата за 1 га орних земель резервного фонду складає 147,29 грн./га при середньообласному показнику – 331,4 грн./га. Також не надано в оренду 1811,24 га (33%) земель резервного фонду при середньообласному показнику 12,4%.

Середня орендна плата за оренду 1 га земель водного фонду – 260,24 грн./га, що є нижче середньообласного показника – 295,31 грн./га.

На території району з громадянами-власниками земельних часток (паїв) укладено 15745 договорів оренди, з них ще не зареєстровано 1790 договори.

За результатами наради дано доручення вжити заходів щодо реєстрації незареєстрованих договорів оренди землі, а також щодо надання в оренду земель запасу, резервного та водного фонду, що не використовуються, відповідно до Тимчасового порядку набуття права на землі державної та комунальної власності на конкурентних засадах, затвердженого 28.12.2010 року рішенням обласної ради 2 сесії 6 скликання.