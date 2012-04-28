Комуністи повезуть на демонстрацію в столицю двотисячний десант

З розмахом відзначити цьогорічний Першотравень збираються вінницькі комуністи.

Як повідомила завідувачка загального відділу Вінницького обкому КПУ Ольга Пелих, партійці мають намір мобілізувати для участі в першотравневій демонстрації у Києві дві тисячі подолян.

Близько 200 поїде власне з Вінниці.

До Києва прихильники лівої ідеї діставатимуться 46 автобусами.

Першотравневу демонстрацію вінницькі комуністи розглядають як акцію протесту та можливість масово вказати владі, що думає народ України про її ставлення до прав трудящої людини.

У Вінниці також відбудеться акція протесту та традиційна урочиста хода в. Соборною.

Мітинг, який комуністи планують провести 1 травня у сквері ім. Козицького, розпочнеться о 10.00.