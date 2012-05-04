Найкраще співає колискові вінничанка Наталя Крикуненко

Завершився обласний етап фестивалю „Колискова пісня”.

Вокальний конкурс зібрав у Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників батьків, бабусь та дідусів, працівників дитячих садочків та музичних керівників навчальних закладів - усіх, хто причетний до виховання дітей дошкільного віку.

Як повідомило управління освіти і науки облдержадміністрації Вінницької ОДА, долучитися до мистецького дійства та поборотися за право презентувати Вінниччину на завершальному етапі фестивалю виявили бажання представники усіх регіонів області – переможці першого, відбіркового етапу конкурсу.

«Все починається з дитинства, і в житті кожного найголовнішою людиною є мама, її колискова пісня, - зазначила у вітальному слові перший заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олена Чорна. – І хоча будуть визначені призові місця, та, на моє глибоке переконання, не буде жодного учасника, який би не почерпнув для себе позитивних емоцій, залишився б незадоволеним. Адже ви привезли сюди частинку власної душі і готові поділитися найсокровеннішим».

Керуючись визначеними Положенням про конкурс критеріями оцінки виступів – емоційність, культура виконавської майстерності та естетика зовнішнього вигляду – журі визначили переможців обласного етапу фестивалю:

І місце – мама вихованця дошкільного навчального закладу № 27 м. Вінниці Наталя Крикуненко;

ІІ місце розділили між собою музичний керівник ДНЗ № 60 м. Вінниці Олена Кревська та викладач Вінницького училища культури і мистецтв ім. Леонтовича Юлія Васюк Аль-Хадіді;

ІІІ місце посіли заступник директора з господарської частини Хмільницького районного будинку культури Олександр Донченко та музичний керівник, вихователь Пиковецького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу Козятинського району Лілія Котовська.

Усі учасники фестивалю напередодні Дня Матері будуть нагороджені дипломами за активну участь, а призери – грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації.