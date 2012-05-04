Дюжина вінничанок завоювала «золото»

У спортзалі Вінницького педуніверситету за підтримки обласного відділення НОК України пройшов відкритий турнір з художньої гімнастики «Кубок Прем'єри». Число його учасниць просто «зашкалювало» - понад 300. На килим виходили представниці спортклубів «Прем'єра» і «Темп» (обидва – Вінниця), «Терпсихора» і «Спартак» (обидва - Київ), гімнастки Дніпропетровська, Луганська, Львова, Херсона, Чернігова, Білої Церкви (Київська область) і Калинівки. Змагання здобули і міжнародний статус, оскільки в них брали участь спортсменки Молдови.

За словами одного з організаторів Ганни Суржок, про рівень змагання можна говорити виходячи хоч би з того, що серед учасниць були майстри спорту і члени національної збірної України.

Переможці і призери визначалися у багатьох вікових категоріях. У молодших групах визначали відразу по декілька чемпіонок (унаслідок великої кількості учасниць).

Серед володарок золотих нагород опинилася рівно дюжина вінничанок.

Високі результати показали киянки. Не залишились без медалей й гості з решти команд.



