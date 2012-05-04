Вінницькі далекобійники найчастіше катаються до Європи

У січні–березні 2012р. суб’єктами господарювання області надано нерезидентам послуг на 10609 тис.дол. США.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Транспортні послуги, за обсягами, посідають четверте місце після послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм і послуг юридичним особам, послуг в обробній промисловості та послуг у сфері освіти і становлять 532 тис.дол.

Майже весь обсяг транспортних послуг був наданий вантажним автомобільним транспортом резидентам із 10 країн світу. Найбільшими партнерами в експорті транспортних послуг є Нідерланди (161 тис.дол.), Німеччина (129 тис.дол.) та Велика Британія (116 тис.дол.).

Крім того, послуги, пов’язані з виконанням вантажних автомобільних перевезень, надавались резидентам із Польщі (73 тис.дол.), Швейцарії (13 тис.дол.), Вірменії (12 тис.дол.), Російської Федерації (10 тис.дол.), Латвії (9 тис.дол.), Британських Вірґінських Островів (8 тис.дол.) та Естонії (1 тис.дол.).

За обсягами імпорту транспортні послуги займають третє місце і складають 794 тис.дол. Левову частку отриманих послуг займають допоміжні транспортні послуги, насамперед, транспорно-експедиційні послуги під час перевезень автомобільним транспортом (340 тис.дол.).

Крім того, підприємства області користувались послугами вантажного транспорту (149 тис.дол.), послугами з агентування і фрахтування морського торговельного флоту (89 тис.дол.), послугами, що пов’язані з функціонуванням автомобільного транспорту (58 тис.дол.), зв’язку (43 тис.дол.), бюро подорожей та туристичних агентств (36 тис.дол.), залізничного (4 тис.дол.) та морського (3 тис.дол.) транспорту.

Ці послуги надавались партнерами із 26 країн світу.

Найбільші обсяги належать резидентам Польщі, Об’єднаних Арабський Еміратів, Білорусі, Великої Британії, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Чехії, Російської Федерації та Азербайджану.