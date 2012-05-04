Міський бюджет потратив на „соціалку” майже 90 млн. гривень

Видатки загального фонду бюджету м. Вінниці на соціальний захист у І-му кварталі 2012 року склали 86.7 млн. гривень, що 23.8% більше, аніж у відповідному періоді минулого року.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Основна частина видатків (82.6 млн. гривень) – це видатки на надання пільг та субсидій населенню, а також на виплату допомог сім'ям з дітьми , малозабезпеченим сім'ям, дітям –інвалідам та інвалідам з дитинства, інші соціальні виплати за рахунок субвенцій з державного і частково обласного бюджетів відповідно до державних програм соціального захисту окремих категорій громадян міста на 2012-2020 роки.

За рахунок цих коштів протягом звітного періоду надавалися пільги 37.8 тис. сімей, субсидії – 11.1 тис. сім'ям, соціальна допомога виплачувалась 27 тисячам сімей.

Загалом на освіту, медицину та соціальний захист місто витратила 239 млн. гривень, або 83% усіх видатків.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, видатки бюджету м. Вінниці у першому кварталі 2012 року склали 337 млн. гривень.

Видатки загального фонду склали 288.4 млн. гривень, або 85.5% від загальної суми видатків, що на 30% більше проти минулорічного показника.

Бюджет зберіг свою соціальну спрямованість. На захищені статті було спрямовано 91.45 всіх видатків.

Обсяг видатків на вказання статті зріс проти торішнього на 3.2%.