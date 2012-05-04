Міжобласний гандбольний турнір у Хмільнику виграли кияни

У Хмільнику за підтримки Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України пройшов другий відкритий турнір з чоловічого гандболу пам’яті Миколи Марченка, колишнього директора місцевої ДЮСШ.

На старт вийшли 7 команд з 5 областей України. Вони були розбиті на 2 групи. Кращі збірні за підсумком групових змагань потім змагалися у півфіналах у фіналі.

У матчі з перше місце збірна Києва здолала Тернополя.

У поєдинку за бронзові нагороди Кіровоград лише у серії пенальті виявився кращим Волочийська (Хмільницька область). На жаль, команди нашої області цього разу розігрували лише 5–6 місця. У цьому втішному матчі Вінниця виявилась сильніше за Хмільник. Останнє місце у турнірі посіла збірна Сквири (Київська область).

– Минулому року у такому ж турнірі ми посіли друге місце, були позаду лише киян, – сказав гравець гандбольної збірної Вінниці, член ветеранської збірної України, майстер спорту СРСР Володимир Тихонов. – Цього разу нам трохи не пощастило – ми лише у серії післяматчевих пенальті поступилися Волочийську і Тернополю.

Хоча, безумовно, зараз чоловічий гандбол на Вінниччині переживає далеко на найкращі часи. Недарма за команди Вінниці і Хмільника грали спортсмени не молодше 30 років. Зміни практично немає. В обласному центру тренери ДЮСШ основну увагу приділяють жіночому гандболу, а у Хмільнику гандбольне відділення спортшколи взагалі закрили.



