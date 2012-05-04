У ”Пролісках надії” взяли участь 3573 учні і майже тисяча вчителів

Вчора, 3 травня, у Вінниці в приміщенні обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського відбувся заключний Гала-концерт обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії – 2012».

Тринадцять років поспіль проект організовують обласне управління освіти і науки, обласна організація Профспілки працівників освіти і науки, обласний Будинок культури учителя.



Протягом фестивальних років відкрились десятки нових талантів. Свою долю, пов’язану з мистецтвом, вибрали учасники всеукраїнських проектів «Хочу бути зіркою», «Голос країни», «Дитяче Євробачення» Антон Климик, Славко Марчук, Катя Іванова, Олег Пашківський, Ніна Маценко, Вікторія Рихлюк, Сашко Онофрійчук та багато інших талановитих вінничан.

Відбірковий тур фестивалю тривав впродовж півтора місяця.

Протягом цього часу конкурсне журі оцінило 33 концертні програми, в яких взяли участь 3573 учні, 748 учителів, 349 художніх керівників з 241 школи та 27 позашкільних закладів