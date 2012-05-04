9-річна дівчинка важко травмувалась, випасаючи худобу
12:47, 04 травня 2012Вінниця
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У Шаргородському районі
3 травня о 23:25 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №35 міста Шаргород від чергового лікаря приймального відділення Шаргородської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення поступила 9-річна дівчинка з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку з можливим крововиливом, перелом основи черепа, закрита травма грудної клітки».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Нещасний випадок трапився під час випасання худоби.
На даний час потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані.
Обставини нещасного випадку встановлюються.
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