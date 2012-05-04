9-річна дівчинка важко травмувалась, випасаючи худобу

3 травня о 23:25 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №35 міста Шаргород від чергового лікаря приймального відділення Шаргородської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення поступила 9-річна дівчинка з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку з можливим крововиливом, перелом основи черепа, закрита травма грудної клітки».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Нещасний випадок трапився під час випасання худоби.

На даний час потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані.

Обставини нещасного випадку встановлюються.