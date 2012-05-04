47-річний чоловік вирішив „повалити” електрифікацію країни

На території Шаргородського району працівники міліції затримали непрацюючого 47 – річного чоловіка, який розукомплектував 4 опори ліній електропередач.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

У зловмисника правоохоронці вилучили викрадене майно. За цим фактом проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.