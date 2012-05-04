47-річний чоловік вирішив „повалити” електрифікацію країни
13:31, 04 травня 2012Вінниця
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Розукомплектував опори
На території Шаргородського району працівники міліції затримали непрацюючого 47 – річного чоловіка, який розукомплектував 4 опори ліній електропередач.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
У зловмисника правоохоронці вилучили викрадене майно. За цим фактом проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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