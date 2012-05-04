Спадкоємцям вкладників Сбербанкку СРСР віддадуть до 500 грн.

Кабінет Міністрів України передбачив компенсаційні виплати спадкоємцям вкладників Сбербанку СРСР до 500 грн.

Це передбачено в Постанові уряду від 23 квітня 2012 року №346, обнародуваній у газеті «Урядовий кур'єр» від 4 травня ц.р.

У документі передбачено 552 млн. грн. для виплати компенсації «спадкоємцям вкладників, які померли в 2005-2011 роках і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових вкладів упродовж 2005-2009 рр., а також померлих у 2012 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», у рамках залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 500 гривень».

Вкладникам, інформація про яких була внесена до Реєстру станом на 1 січня 2012 року, передбачені виплати до 1000 грн. на одного вкладника, а загальна сума коштів, які виділяються з бюджету, становить 5,6 млрд. грн.

Виплати проводитимуться з 1 червня 2012 року тим вкладникам, які вклали свої гроші в Сбербанк СРСР до 2 січня 1992 року. Загальна сума бюджетних коштів, які о виділяються на вказані цілі, становить 6,152 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Сбербанку СРСР у сумі 1 тис. грн тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли такі виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд. грн.