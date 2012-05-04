Городянам збережуть трошки природи

Рішенням Вінницької обласної ради чотири території загальною площею 246,5 гектарів оголошені об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення.

Про це повідомило Міністерство екології та природних ресурсів України.

Усі новостворені об'єкти розташовані на території міських рад –Жмеринської, Барської та Ладижинської. Таким чином, дане рішення є кроком до гармонійного співіснування інфраструктури міста та цілісних природних комплексів, має особливе значення, адже за таким поєднанням майбутнє.

На землях Барської міської ради у верхів'ях Барського водосховища та у долині річки Рів створений гідрологічний заказник, рослинний світ якого представлений високотравними ценозами з очерету звичайного, рогозу широколистого, осоки. Невеликі глибини сприяють значному заростанню гідрофільною рослинністю серед якої зустрічаються відкриті плеса і острови. Орнітофауна нараховує 20 видів, серед яких поширені лиска, чирок, пастушок, бугай, очеретянка, кілька видів норців, крячки, чапель. Серед тваринного світу переважають ондатра, видра, ласка.

На землях Жмеринської міської ради під особливу охорону держави взято вцілілий куточок типової для Поділля грабово-дубової діброви. Деякі екземпляри дуба мають біля 200 і більше років. До лісу примикає невеличкий водно-болотний комплекс з ділянками луків, розташовані кілька низинних джерел. Трав'яний покрив лісу представлений червонокнижними – підсніжник білосніжний, гвоздика бессарабська, пролісок – та великою кількістю типових видів, серед яких кілька видів рясту, анемон, медуниці, первоцвіт весняний, фіалка, пшінка весняна, купина пахуча, зірочник ланцетний, зубниця бульбиста, чина лісова. Водно-болотний комплекс представлений лучною та водно-болотною рослинністю: дзвоники ріпчастовидні, гадючник оголений, підмаренник справжній, горлянка повзуча, герань болотна, сідач коноплевий. чистець болотний, рокитник, плакун, чина бульбиста, осот овочевий та багато інших. Серед регіонально рідкісних видів, що ростуть у заказнику – кремена гібридна.

Показовою є історія заповідання даного об'єкту: на початку місцева команда юних натуралістів звернула увагу на джерела, струмки та ставок, потім прийшло розуміння єдиного нерозривного комплексу і залежності його природного стану від збереженості лісу та берегів струмків. Тому юннати вивчили весь комплекс та виступили з ініціативою його заповідання.

Дендрологічний парк у м. Ладижин представлений рідкісними та типовими видами місцевої і світової флори. У місті, де зосереджена велика кількість промислових підприємств, парк є стабілізатором екологічної рівноваги та однією із умов екологічної безпеки.