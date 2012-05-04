Мами зможуть доглядати своїх дітей у реанімації

У травні в Центрі матері і дитини, що на Старому місті після капітального ремонту відкриється оновлене відділення реанімації новонароджених. Чотири палати розраховані на вісім маленьких пацієнтів. В одній палаті діти зможуть знаходитися разом з матерями.

- Така практика вперше застосовується у Вінниці, - сказав мер міста Володимир Гройсман під час відвідання Центру. - Крім того, у відділенні буде встановлено систему цілодобового відеоспостереження за палатами. Відео з палат лікарі та медсестри зможуть постійно спостерігати на моніторах.За рахунок бюджетних коштів в цьому році придбали медичний апарат Кардіо-плюс. Він необхідний для обстеження судин головного мозку та серця дітей.

Лікарня створена у 1998 році. Складається з акушерського та педіатричного корпусів. За рахунок позабюджетних коштів в 2011 році провели ремонт приймального та дитячого анестезіологічного відділення, придбали фототерапевтичний опромінювач, функціональні ліжка, монітор насичення киснем, легеневий мішок.