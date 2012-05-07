"Кубок Дністра" з парапланерного спорту виграли львів’яни

З 27 квітня по 5 травня у с. Нагоряни (Могилів-Подільський район Вінниччини) проходив міжнародний фестиваль екстремальної молодіжної культури «Крила Придністров’я”. В його рамках відбувся розіграш XV міжнародного “Кубку Дністра” з парапланерного спорту.

Авіашоу зібрало провідних спортсменів з Тамбова, Москви, Санкт-Петербурга (всі - Росія), Львова, Донецька, Києва, Харкова, Луганська, Хмільницького та Могилів-Подільського району. В особистому заліку на п’єдестал пошани піднімалися виключно досвідчені львівські парапланеристи: Микола Струк, Андрій Чучко і Володимир Федорук. Кращим серед спортсменів Вінниччини був організатор змагань Володимир Шибінський (Могилів-Подільський район). Він посів 21-е місце серед 34-х учасників.

– У командному заліку наша збірна виступила гідно, посівши 6-е місце серед 10 збірних, – розповів Володимир Шибінський. – Першою була збірна Львова. До трійки найкращих також увійшли збірні Чернівців і Києва.

В організації і проведенні змагань допомогло спортуправління Вінницької облдержадміністрації (виділило грамоти і медалі) та навіть ... сам Президент України Віктор Янукович. Як повідомляють організатори авіашоу, проведення змагань стало можливим завдяки виграному Президентському грантові “для обдарованої молоді”. Зокрема, для реалізації проекту «Створення молодіжного центру повітроплавання в селі Нагоряни Могилів-Подільського району Вінницької області», згідно p розпорядженняv Президента України № 72/2012-рп, було виділено 75 тисяч гривень.

– Парапланеризм – дуже дорогий вид спорту, – сказав голова спортуправління Вінницької ОДА Олександр Фєнєв. – На Вінниччині він культивуєвується лише у Могилів-Подільському районі. Але ми й надалі будемо його підтримувати. Недарма наші змагання у с. Нагоряни є дуже престижними – на них щороку приїздять учасники зі всієї України та навіть з сусідніх країн СНД.