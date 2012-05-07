Пільгові кредити на житло отримали всього 7 молодих сімей

Загальна кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які звернулись до «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» для постановки на облік з метою отримання пільгових довготермінових кредитів з початку його заснування становить 3971.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В минулому році 11 молодих сімей та одиноких молодих громадян стали на облік для отримання кредитів, а отримали кредити 7 таких сімей на загальну суму 1,3 млн. грн.

У 2011 році одна молода сім’я отримали житло по програмі пільгового довготермінового кредитування, по іншим 6 позичальникам житло знаходиться в стадії будівництва.

По програмі часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадяни протягом минулого року житлом не забезпечувалися в зв’язку з відсутністю бюджетних призначень на нові зобов’язання по даній програмі.