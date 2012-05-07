Жмеринський рецидивіст спеціалізувався на жіночих сумочках

У місті Жмеринка працівники міліції затримали по «гарячих» слідах 34 – річного жителя Немирівського району, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні пограбування.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

На одній з міських вулиць зловмисник напав на місцеву жінку і відібрав гаманець та мобільний телефон. Як з’ясувалося, підозрюваний неодноразово був судимий за скоєння тяжких злочинів.

Ця подія сталася близько 23 години. Місцева 42 – річна жінка, повертаючись додому з роботи, зустріла на безлюдній вулиці невідомого чоловіка. Незнайомець, погрожуючи фізичною розправою, забрав у потерпілої сумку, у якій знаходилися документи, гаманець та мобільний телефон. Незабаром жінка зателефонувала до міліції і за кілька годин підозрюваного виявили та затримали.

Як повідомив начальник Жмеринського райвідділу міліції Генадій Ткачук, підозрюваний виявився непрацюючим жителем Немирівського району. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення пограбувань та розбійних нападів. Три місяці тому він звільнився з місць позбавлення волі і поселився у Жмеринці. Наразі зловмисника підозрюють у вчиненні ще одного пограбування, яке сталося на минулому тижні на території залізничного вокзалу міста. Потерпілою також була жінка.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу (Грабіж) . За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.