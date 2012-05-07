200 спортсменів агітували записуватися до ДЮСШ

5 травня на майдані “Водограй” в рамках акції “Від серця до серця” (допомога дітям, хворим на цукровий діабет) відбулось спортивне шоу, яке зібрало близько 200 учасників.

Його співорганізаторами стали міський спорткомітет, міський департамент освіти та обласний центр фізичного здоров’я “Спорт для всіх”.

Тренери та вихованці міських ДЮСШ агітували юних глядачів (та їхніх батьків) агітували записуватися у спортивні секції: роздавали візитки, демонстрували кубки і медалі, стенди з розповідями про власні досягнення. Зрозуміло, не обійшлося без показових виступів. Шахісти та шашкісти, які представляли МДЮСШ № 6, провели змагання прямо на лавочках. Поруч вихованці загальноосвітніх шкіл змагалися у дартс, настільний хокей та у естафетах з м’ячем і ключками. А на сцені майдану та біля неї демонстрували свої навички баскетболісти, волейболісти, гімнастки–“художниці” і бадмінтоністи.

Особливу увагу перехожі звертали увагу на штангу, яка лежала на виході з площі. Її мали можливість спробувати підняти всі охочі. Але бажаючих не знаходилося, і свою вправність доводилося демонструвати важкоатлетам з МДЮСШ № 5.

За словами головного спеціаліста міського спорткомітету Вікторія Яременко, ця акція має назву “Здорова нація” і є традиційною. Її мета – залучення юних вінничан до занять спортом та здорового способу життя.