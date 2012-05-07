Швейцарці віддали нам усі трамваї

7 травня у Вінницю приїхали шість представників Швейцарського бюро по спіробітництву в Україні для завершення проекту “Цюрихські трамваї для Вінниці”. Проект реализовувався за технічної та фінансової підтримки Уряду Швецарії з постачання до Вінниці трамваїв.

- Завершився проект, який дозволив не тільки замінити трамвайний парк міста, але й розпочати перебудову усієї транспортної системи Вінниці, - сказав на зустірчі мер Вінниці Володимир Гройсман. - Проект коштував Швейцарії 3,885 млн франків.

З 2007 по 2011 роки Вінниця отримала 116 трамваїв типу “Карпфен” та “Міраж”. Останні — це найулюбленіші трамваї в Цюриху, бо мають деревяні сидіння. І тепер швецарці просять такі ж встановлювати у нових трамваях.

Директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гвідо Бельтрані сказав, що трамваї зі Швейцарії тепер відомі по всій Україні і це стало прикладом того, як можуть співробітничати держави і міста.

- Відтепер працівники Вінницького трамвайно-тролейбусного управілння будуть консультувати своїх колег з інших міст, - сказав директор проекту “Цюрихські трамваї для Вінниці” Мартін Хефлегер. - Цюріх усі свої трамваї вже віддав Вінниці, але є інші міста і в Швейцарії, і в Україні.

Володимир Гройсман нагородив Мартіна Хефлігера особистою відзнакою мера Вінниці, а його пять колег отримали почесні подяки.

Потім уся делегація поїхали на екскурсію до Вінницького трамвайно-тролейбусного депо. Там для гостей підготували парад трамваїв. Навколо депо проїхалися три травмаї: один стравинний, один чеський та теперішній швейцарський.

Свого часу вінницький міський голова Володимир Гройсман, що комунальний транспорт упродовж останніх років зазнав суттєвої модернізації, грошовий еквівалент якої — від 350 до 400 млн. гривень. Це відбулося в основному за рахунок швейцарців, котрі подарували Вінниці трамваї. Аби завершити модернізацію міського транспорту повністю, Вінниці треба залучити іще 400 мільйонів гривень. В першу чергу — для оновлення та поповнення парку тролейбусів.