«Кряж-Медуніверситет» зберіг прописку в суперлізі

Вінницька жіноча волейбольна команда суперліги «Кряж- Медуніверситет» на фініші чемпіонату України набрала важливі очки і зберегла прописку в елітному дивізіоні.

окрема, вона перемогла у Криму одеську «Дженестру» з рахунком 3:0. Також вінничанки програли в упертій боротьбі євпаторійській «Керкенітиді» – 2:3, таким чином заробивши очко (переможниці – 2). Отже, наша команда зайняла підсумкове 6-е місце у турнірній таблиці. А одеситки, які виявились нижче за нас, для збереження місця у суперлізі мають перемагати у додатковій серії команду, яка посяде у вищій лізі 2-е місце

- Обидва останні матчі були напруженими, – сказав головний тренер вінницьких волейболісток Олександр Бондаренко. – Головне , що ми виграли в одеситок і зайняли безпечне 6-е місце. До речі, у грі з «Керкенітидою» ми не викладалася повністю, адже попереду був ще доленосний матч с «Дженестрою». Тепер вже можна перевести дух, відпочити і готуватися до нового сезону у суперлізі.