У «Тімірязєвці» буде Центр польської книги

Сьогодні, 7 травня, о 16-ій годині у відділі літератури іноземними мовами Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва (вул. Соборна, 70, ІІІ поверх) відбудеться відкриття Центру польської книги та інформації до відзначення Дня Європи в Україні.

Відкриттю Центру передувала передача представниками Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці польської літератури ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, що відбулась 3 жовтня 2011 року та підписання угоди про співпрацю.

В угоді йдеться про проведення та координацію культурних заходів та реалізацію спільних завдань між Публічною бібліотекою ім. Зигмунда Яна Румля у Варшаві (директор Мірослава Маєвська) та Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (директор Наталія Морозова) у рамках Днів Мазовії на Поділлі.

Місія «Центру польської книги та інформації» полягає у наданні актуальної інформації про Польщу, її історію, культуру, освіту, матеріалів з вивчення польської мови, художньої літератури тощо. До послуг відвідувачів Центру зібрання книг польською мовою, унікальна колекція класичної музики на мультимедійних носіях та ноутбук з корисними веб-посиланнями.