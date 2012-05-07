У «Тімірязєвці» буде Центр польської книги

12:05, 07 травня 2012
Вінниця
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В рамках угоди про співпрацю з Генеральним Консульством Республіки Польща

Сьогодні, 7 травня, о 16-ій годині у відділі літератури іноземними мовами Вінницької ОУНБ ім.  К.А.Тімірязєва  (вул.  Соборна,  70,  ІІІ поверх) відбудеться відкриття Центру польської книги та інформації до відзначення Дня Європи в Україні.

Відкриттю Центру передувала передача представниками Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці  польської літератури ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, що відбулась 3 жовтня 2011 року та підписання угоди про співпрацю.

В угоді йдеться про   проведення та координацію культурних заходів  та реалізацію спільних завдань між Публічною бібліотекою ім. Зигмунда Яна Румля у Варшаві (директор Мірослава Маєвська) та Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (директор Наталія Морозова) у рамках Днів Мазовії на Поділлі.

Місія «Центру польської книги та інформації» полягає у наданні актуальної інформації про Польщу, її історію, культуру, освіту, матеріалів з вивчення польської мови, художньої літератури тощо. До послуг відвідувачів Центру зібрання книг польською мовою, унікальна колекція класичної музики на мультимедійних носіях та ноутбук з корисними веб-посиланнями.

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