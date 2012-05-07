Віктор Бронюк розповів про хворобу батька

Тільки через тиждень стане відомо, скільки грошей на придбання медичного обладнання для дітей, хворих на цукровий діабет пожертували українці в рамках всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».

6 травня ця акція увосьме пройшла у Віниці на площі біля «Книжки».

Під час святового концерту лідер гурту ТіК Віктор Бронюк заявив зі сцени, що про цукровий діабет він знає не з телевізору.

- Мій батько теж інсулінозалежний, тому я розумію, як важко цим дітям, - сказав Віктор Бронюк. - Не треба бути байдужим, адже ще вчора хвороба може бути далекою і чужою, а завтра може торкнутися твоєї родини. Особливо не можна залишатися байдужими, коли мова йде про дітей. Я і сам займаюся благодійністю, тому охоче підтримую акцію і виступаю з гуртом на фінальному концерті.



Акція «Серце до серця» проводиться у Вінниці увосьме. У попередні роки спільними зусиллями волонтерів, влади та бізнесових структур збиралися кошти на лікування дітей із вадами зору, слуху, було закуплено обладнання для неонатальних відділень лікарень.

У 2011 році у Вінницькій області було зібрано 533 тис. грн., за рахунок яких закуплено та передано медичне обладнання для дітей. Це інсулінові помпи, що дають малюкам можливість жити повноцінним життям, без щоденних болючих ін’єкцій. Така помпа сама регулює рівень інсуліну в крові, і коштує в середньому 30 тисяч гривень.