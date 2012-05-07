Живих ветеранів привітають, а пам'яті загиблих – вклонимося

Святкування Дня Перемоги у Вінниці обіцяє бути учистим і душевним водночас.

Як повідомили в Управлінні внутрішньої політики Вінницької ОДА, святкові заходи розпочнуться вже завтра, 8 травня.

Урочистості розпочнуться із зустрічі та фотографування голови обласної державної адміністрації – Миколи Джиги, голови обласної Ради – Сергія Татусяка, міського голови – Володимира Гройсмана з ветеранами Великої Вітчизняної війни з нагоди 67-ї річниці Перемоги та нагородження ветеранів війни Почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної Ради з наданням грошової винагороди.

А потім для ветеранів у ресторані „Дубовий гай” влаштують урочистий прийом голови облдержадміністрації, голови обласної Ради, міського голови ветеранів Великої Вітчизняної війни та зустріч від усієї душі «Пісні, обпалені війною».

Ранок 9 травня у Вінниці розпочнеться молебнем за загиблими воїнами та воїнами-визволителями.

Потім керівництво міста та області провідає інвалідів Великої Вітчизняної війни, які лікуються в обласному госпіталі інвалідів.

Після покладання квітів до пам'ятних місць громадськість міста збереться біля Меморіалу Слави у сквері ім. Козицького, де відбудеться Театралізований мітинг-реквієм «Естафета поколінь» (початок – 12.00).

Тоді всі учасники мітингу святковою ходою пройдуть по в. Соборній до літнього театру в Центральному парку.

Загалом, з нагоди Дня Перемоги у Вінниці відбудеться ціла низка заходів:

12.00-17.00. Виставка Вінницького обласного краєзнавчого музею «Земний уклін вам, переможці!» Алея ЦПКтаВ ім.Горького з вул.Хлібної до Літнього театру.

14.00 – 18.00. Концертна програма «Пісні Великої Перемоги». Майдан Літнього театру ЦПКтаВ ім.Горького

14.00 – 18.00. Виставка військової техніки та ретро-автомобілів. Центральна арка ЦПКтаВ ім.Горького (вул.Гагаріна)

15.30 – 17.30. Фестиваль хорової музики (фінал загальноміського конкурсу юних виконавців «Кришталева нота»). ККЗ «Райдуга»

15.00. Концертна програма за участю вихованців Палацу дітей та юнацтва. Пам’ятник загиблим льотчикам, просп.Космонавтів

14.00 – 18.00 .Відкритий міський турнір з пейнт-болу. Пейнтбольний майданчик ЦПКтаВ ім.Горького

15.00 – 18.00. Концертна програма за участю переможців загальноміського конкурсу юних виконавців «Кришталева нота», вихованців Центру розвитку дітей та юнацтва «Дивосвіт». Майдан «Водограй» ЦПКіВ ім.Горького.

12.00 – 18.00. Фотовиставка «Естафета поколінь». Площа Театральна

18.00 – 21.30.Танцювальна програма для ветеранів «Ретро-вальс». Майдан «Водограй» ЦПКіВ

ім. Горького

21.00. Акція «Естафета поколінь». Меморіал Слави, сквер Козицького

Завершаться святкування о 22.00 святковим салютом.



