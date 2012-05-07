"Вінницягаз" запевняє, що тарифи на техумови відповідають нормам



Прес-служба ПАТ „Вінницягаз” поширила офіційне повідомлення, в якому висловлюється позиція компанії стосовно величини тарифу на виготовлення технічних умов на підключення об’єктів до газопостачання.

„Не перший місяць між суб’єктами ринку з надання послуг з газопостачання на Вінниччині ведеться дискусія про механізм ціноутворення та контролю за безпекою робіт. При цьому ПАТ “Вінницягаз” навіть звинувачується у монополізмі, хоча він змушений виконувати цю роль так само природно, як і державні підприємства-природні монополісти.

Як вже неодноразово зазначалось, значна частина монопольних прав ПАТ “Вінницягаз” стосується контролю за дотриманням норм безпеки при будівництві та експлуатації об’єктів газового господарства та газових приладів.

Що ж стосується вартості додаткових послуг, навколо яких точиться дискусія, наприклад, виготовлення «Технічних умов» з газопостачання, то вони також регулюються державою. Зокрема, наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури № 297 від 01.07.2008р. та постановою КМУ №489 від 20.05.2009 р. Вони враховують категорію споживача, масштаби майбутнього об’єкту споживання газу та вартість трудових ресурсів при виготовленні документації.

На жаль, критики ПАТ “Вінницягаз” не враховують ці подробиці і оприлюднюють не зовсім коректну інформацію. А часом, і перекручують факти.

Для абсолютної більшості суб’єктів господарювання, що діють на ринку газопостачання області, наймасовішим замовником є фізична особа-власник помешкання. У відповідності до норм згаданих державних установ, вартість послуг з розробки технічної документації для населення є найнижчою - 338,14 грн. з ПДВ. Вартість проектних робіт в житлових будинках, що перебувають на правах особистої власності громадян становить 373,0 грн. з ПДВ, а в житлових будинках ЖЕКів та інших житлових органів - 347,5 грн. з ПДВ.

Для об’єктів комунально-побутового призначення зі споживанням газу до 5 м.куб./год. виготовлення «Технічних умов» коштує 1139,55 грн. з ПДВ. Якщо ж об’єм споживання такого підприємства перевищує 5 м.куб./год. то вартість становить 1481,42 грн. з ПДВ.

Такою самою буде ціна виготовленої документації і для промислових об’єктів зі споживанням газу до 16 м.куб./год. - 1481,42 грн. з ПДВ. А коли споживання газу перевищуватиме 16 м.куб./год., то і вартість технічних умов збільшиться до 4444,25 грн. з ПДВ.

Бюджетним організаціям вартість розробки технічних умов з газопостачання обійдеться в 1139,55 грн. з ПДВ.

Повний перелік вартості робіт оприлюднено на веб-сторінці ПАТ “Вінницягаз” за адресою: http://www.vingaz.com.

Як видно з наведених цифр, вартість послуг враховує платоспроможність замовника і як він використовує газ - для особистих потреб, чи ведення підприємницької діяльності.

Скажімо, коли йдеться про будівництво мереж з газифікації села вартістю 5-8 млн. грн., то частка вартості «Технічних умов» у витратах замовника може коливатися в межах одного відсотка від вартості всього проекту

Наприклад, документація на газифікацію населеного пункту до 300 споживачів коштує 4444,25 гр. Більше 300 споживачів – 7407,08 грн.

За статистикою, ПАТ “Вінницягаз” протягом четвертого кварталу 2011-го року виконав 3168 проектів за мінімальною вартістю – 338,14 грн., 37 проектів вартістю 1138,55 грн., для промислових підприємств вартістю 4444,25 грн. - лише 3 проекти, а для газифікації населених пунктів вартістю 7407,08 грн. - 2 проекти.

Отож, звинувачення ПАТ “Вінницягаз” з боку інших учасників ринку у десятикратному збільшенні вартості виготовлення «Технічних умов» у порівнянні з 2010-м роком є, що найменше, свідченням їхньої некомпетенції, або проявом недобросовісної конкуренції.”