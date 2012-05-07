Тоня Матвієнко співатиме з "Очеретяним котом"

10 травня о 19 год в Будинку офіцерів пройде концерт фіналістів телевізійного проекту „Голос країни” Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. Вінниця стане другим містом у всеукраїнському турне дуету. Ідея спільного турне належить Арсену.

Взагалі Арсена називають ”сталевим голосом проекту”. Працюючи 11 років майстром дільниці на “Запоріжсталі”, він бере участь у різних шоу. Після пісень, виконаних їм на проекті, стоячи аплодував не тільки весь зал, а й чотири зіркових тренера.

А Тоня Матвієнко, донька золотого голосу України Ніни Матвієнко, також брала участь у талант-шоу „Голос країни”. На початку навіть не пройшла прослуховування, але пізніше таки дійшла до фіналу. А нещодавно Тоня заспівала разом з вінницьким гуртом „Очеретяний кіт”. Послухати як це вийшло можна буде на концерті.

Вартість квитків 50-120 гривень.