За фактом погроз Щербаківській порушено кримінальну справу

23 квітня слідчий СВ Ленінського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області Л.Д. Лавренчук підписала постанову про порушення кримінальної справи за фактом погрози вбивством.

Про це повідомила прес-служба Вінницької облорганізації партії „ВО „Батьківщина”

„У постанові зазначено, що у матеріалах, наданих Людмилою Щербаківською є достатні данні, які вказують на ознаки злочину передбаченого ч.1 ст.129 КК України «Погрози вбивством». Згідно з Кримінальним кодексом ця стаття передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, - йдеться в повідомленні. - На сьогодні ведеться досудове слідство. Якщо в ході розслідування буде виявлено, що до погроз були причетні і ніші особи, тобто злочин здійснили члени організованої групи, то покарання може виявитись більш жорстким і зловмисники отримають від трьох до п‘яти років ув‘язнення”.

Голова Вінницької обласної партійної організації Людмила Щербаківська зазначає: «Я задоволена, що відкрито кримінальну справу. Впевнена, що вся ця історія має політичний підтекст і скоріше за все будуть покарані лише виконавці. Та я вважаю, що в будь-якому випадку залишати такі речі без уваги не можна і залишати зловмисників на свободі теж. Можливо наступним разом ті, кого наймають виконувати такі злочини, будуть задумуватись над наслідками своїх вчинків».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня голові Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Людмилі Щербаківській надійшла СМС з погрозами розправи над її рідними.

„ Ми вважаємо це провокацією, яка спрямована не лише проти нашого керівника особисто, але й проти партійної організації в цілому, - повідомляла тоді прес-служба у Заяві партії. - Політичні опоненти намагаються дестабілізувати ситуацію, внести розбрід в ряди партії. Та марно, усі, хто мав відійти від нас, це вже зробили. Залишились справжні патріоти, яких не зламати такими методами”.

Людмила Щербаківська вже звернулася із заявою про погрози до правоохоронних органів, текст якої яку було надано УНІАНУ.

“30.03.2012 року 0 15.52 на мій мобільний телефон з номера 063******* надійшло СМС-повідомлення з погрозами на адресу моєї родини та мене особисто такого змісту: «Шахматистка, не закроешь свое хавало, всю свою родню найдешь с паяльниками в ж**е по частям. Лев».

О 15.54 надійшло таке ж саме повідомлення повторно.

Прошу Вас провести пошукові заходи та виявити автора погроз, також забезпечити захист моєї родини та мене особисто та відкрити кримінальну справу по факту, повівши розслідування.

Я вважаю, що це пов‘язано з моєю політичною та депутатською діяльністю. Прошу відреагувати згідно чинного законодавства та про результати розслідування проінформувати мене особисто”.