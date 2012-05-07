У Вінниці буде Православна виставка

В Експоцентрі Вінницької ТПП, відбудеться Міжнародна виставка «Православна Україна» на Вінниччині.

Виставка діятиме з 8 по 12 травня з 10.00 до 19.00.

На виставці багатий вибір духовної літератури, церковного начиння, ікон, кераміки та багато іншого.

В рамках виставки:

08.05.12 концерт лауреата міжнародних конкурсів Світлани Потери – 16.30;

09.05.12 Історія Скельного Лядівського чоловічого монастиря – 15.00;

09.05.12 презентація фільму «Дар Божий» (пам’яті Світлани Луковнікової) зустріч з режисером В.М. Синіциним – 18.00;

10.05.12 зустріч з ігуменом Лавром (Почаївська Лавра) – 17.30; бесіда на тему: «Церква і школа» на прикладі вінницької школи «АІСТ»

11.05.12 концерт лауреата міжнародних конкурсів о. Сергія Кисельова – 18.00.