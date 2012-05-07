Що робити в будинкові ЖЕКу мешканці визначатимуть самі

З квітня у місті діє нова схема замовлення послуг, відповідно до якої старші по будинках мають можливість відмовитись від деяких послуг, які надаються житлово-комунальними підприємствами.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Відтак, старші по будинках мають змогу впливати не лише на якість виконання послуг, а й визначати, які послуги потрібні мешканцям.

Донедавна замовником і виконавцем послуг була одна і та ж установа - житлово-експлуатаційне підп Новація

риємство (ЖЕП), який виконував роботи і визначав на власний розсуд черговість виконання тих чи інших робіт. Ці роботи і входять до вартості побудинкового тарифу по окремому будинку в залежності від кількісних показників фактичного надання послуг щодо утримання будинку у належному санітарному та технічному стані.

Аби підвищити відповідальність працівників житлово-комунальних підприємств щодо більш якісного виконання робіт та зменшити кількість нарікань з боку мешканців стосовно роботи ЖЕКів, минулого року на базі кількох багатоповерхівок було започатковано пілотний проект «Старший по будинку - Замовник послуг». В рамках цього проекту старші по будинках визначали, які послуги слід виконувати у першу чергу, а які можна зробити спільними зусиллями мешканців, тим самим впливаючи на розмір побудинкового тарифу.

Починаючи з квітня, такою можливістю можуть скористатися усі старші по будинках. У відповідності до порядку надання послуг, старший по будинку спільно із представником ЖЕКу спочатку проводять обстеження будинку, складають дефектний акт із врахуванням вартості робіт. Після цього формується картка замовлення робіт із графіком їх виконання. Потім укладається двосторонній договір на замовлення послуг, які погоджуються із старшими по будинку. У результаті - в межах граничного (побудинкового) тарифу будуть проводитись роботи по утриманню житловим будинком та прибудинковою територією в належному стані.

Крім того, старші по будинках зможуть відмовлятись від послуг, які не відносяться до категорії обов'язкових. Зокрема, це прибирання сходових клітин, підвалів та технічних поверхів; дератизація; поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території. Старший по будинку визначає - чи варто проводити зазначені роботи у поточному місяці, чи, можливо, ці роботи можна провести силами самих мешканців будинку. Таким чином, вінничани зможуть зекономити на оплаті комунальних послуг.

Якщо ж потрібно провести поточний ремонт будинку, або існує нагальна потреба у заміні внутрішньобудинкових мереж тощо старший по будинку проводить збори мешканців ввіреної йому багатоповерхівки щодо збільшення об'ємів робіт по поточному ремонту. Після зборів із мешканцями також складатиметься договір на замовлення послуг і до кінцевого розрахунку будуть нарахована сума за роботи щодо підтримання будинку у належному стані плюс вартість 100% виконання робіт по поточному ремонту будинку.

За словами директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергія Кушніра, проект «Старший по будинку - Замовник послуг» офіційно розпочався у квітні поточного року, втім, у пілотному режимі він діє ще з кінця 2011 року.

«Наприкінці 2011 року проект був започаткований на шести вінницьких будинках. З допомогою активу старших по будинках та ГО «Асоціація старших по будинках» до нього вносились зміни, доопрацювання тощо, і з першого квітня проект було введено в роботу, - говорить Сергій Кушнір. - Цей проект дозволяє брати участь мешканцям багатоповерхівок в утриманні будинку, починаючи від моменту планування робіт і до їх виконання. А головне - впливати на якість та кількість робіт. З іншого боку, це сприятиме посиленню контролю за утриманням будинку зі сторони самих мешканців. Крім того, старший по будинку зможе впливати і на щомісячні нарахування за комунальні послуги у ввіреному йому будинку, відмовляючись від необов'язкових послуг, тобто тих, що можуть виконуватися як сторонніми організаціями, так і силами мешканців».

Довідка. Побудинковий тариф розраховується окремо, і на його величину впливає ціла низка показників. Зокрема, для будинку з ліфтом передбачається більша кількість послуг, ніж для будинку без ліфту. Впливає на нарахування і поверховість будинку, величина прибудинкової території та технічна характеристика самого будинку, оскільки від вказаних характеристик залежить кількість та обсяг послуг, відповідно коливається і їхня вартість. Граничний тариф - це гранична сума до сплати мешканцями при умові, що протягом місяця ЖЕКом будуть надані всі передбачені послуги. Але якщо якась із послуг протягом місяця не надавалась, - то фактичний тариф менший граничного. Так, близько 40 % від суми граничного тарифу - це поточний ремонт будинку, який щомісяця не робиться. А відтак, якщо у багатоповерхівці поточний ремонт не здійснювався, - мешканцям за нього сплачувати не потрібно.