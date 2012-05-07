Ювілейний фестиваль Чайковського і фон Мекк

Х-й Міжнародний фестиваль ім.П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк цього року у Вінницькій обласній філармонії (ККЗ «Плеяда») презентує десять країн-учасниць фестивалю! На Вас чекають фантастичні концерти за участю солістів з Франції, Испанії, Грузії, Вірменії, Ізраїлю, Китаю, Росії, Польщі, Белорусії, Молдови!

Не пропустіть наймасштабніше музичне дійство цієї весни!