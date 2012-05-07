Гройсман: „Ізраїль вже вислав медичну апаратуру для Вінниці”

До кінця червня планується завершити реконструкцію Центру первинної медико-санітарної допомоги №7, що по вул. Київській. Чотириповерхове приміщення ремонтує будівельна фірма “Фрапс”. Там відкриють сучасний діагностичний центр, який повністю зведено за позабюджетні кошти. Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Ізраїлю та Благодійного фонду Петра Порошенка.

- 23 квітня з Ізраїлю вийшло медичне обладнання для цього центру, - сказав 4 травня під час відвідання закладу мер Вінниці Володимир Гройсман. - Чекаємо, що 7 травня апаратура на 30 мільйонів доларів прибуде в порт Одеси. Далі потрібно два тижні на монтаж устаткування.

У новому діагностичному центрі буде вестися безкоштовний прийом для жителів міста за направленням лікуючого лікаря. Відкриють три відділення: рентгенодіагностичне, ендоскопічне та експрес-лабораторія. Зараз проводиться навчання спеціалістів, які будуть працювати на новому обладнанні.

- Створення сучасного діагностичного центру покращить рівень обстежень, діагностики та лікування людей, - говорить головний лікар лікарні швидкої допомоги Олександр Фомін. - Ефективність надання невідкладної допомоги зросте через можливість швидкого і ефективного обстеження пацієнтів. А експрес-лабораторія дасть змогу отримувати результати аналізів в найстисліші строки.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №7 обслуговує 33000 населення, з них 5900 дітей. Після реорганізації у центрі працюють вузькі спеціалісти: дитячі і дорослі невролог, окулісти, отоларинголог, онколог, ортопед, хірург.