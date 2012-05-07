У Вінниці можна буде «поблукати» Химеросховищем

Книгарня «Є» та альманах «Нова проза» запрошують на презентацію повісті Валентини Гальянової «Химеросховище», яка відбудеться 10 травня. Початок – о 18:00.

Заключний том альманаху сучасної української літератури «Нова проза» присвячений фантастиці. Щоправда, чистої фантастики тут небагато, а тому можна знайти і містику, і якісь химери, і навіть філософські роздуми, але з фантастичними нотками. Зрештою тут зібрано те, що хоч трішки відділяється від реального життя, від нашої буденності.

Зокрема, у альманасі надруковано повість у новелах «Химеросховище» Валентини Гальянової, яка отримала цьогоріч Міжнародну україно-німецьку літературну премію імені Олеся Гончара. Що таке химеросховище? Уявіть собі горище якогось давно покинутого будинку. На ньому можна сидіти роками, і все одно ти повністю ніколи не відкриєш його таємниці, щоразу відкриватимеш щось нове, абсолютно несподіване. Колекція химер, описаних авторкою, досить солідна. До того ж, їх не можна ховати. Тож читач мусить теж відкрити цю «скриньку Пандори» і випустити у світ химер.