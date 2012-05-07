Найкраще навчають в ПТУ Вінниччини, які своєчасно платять за газ

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України, Віктор Янукович дав доручення Кабінету Міністрів «Щодо вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, поліпшення функціонування навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників», в якому зокрема йдеться:

«3 метою вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, поліпшення функціонування навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників:

М.АЗАРОВУ,

Голові Ради міністрів

Автономної Республіки Крим,

головам обласних, Київської, Севастопольської, міських державних адміністрацій

Ужити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасних розрахунків державних професійно-технічних навчальних закладів за спожиті комунальні послуги та енергоносії, щодо погашення відповідної заборгованості і недопущення в подальшому утворення такої заборгованості та відключення через неї зазначених закладів від тепло-, водо-, газо-, електропостачання.

Доповісти до 15 травня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ»