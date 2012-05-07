Найкраще навчають в ПТУ Вінниччини, які своєчасно платять за газ
Вважає Президент
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України, Віктор Янукович дав доручення Кабінету Міністрів «Щодо вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, поліпшення функціонування навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників», в якому зокрема йдеться:
«3 метою вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, поліпшення функціонування навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників:
М.АЗАРОВУ,
Голові Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
головам обласних, Київської, Севастопольської, міських державних адміністрацій
Ужити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасних розрахунків державних професійно-технічних навчальних закладів за спожиті комунальні послуги та енергоносії, щодо погашення відповідної заборгованості і недопущення в подальшому утворення такої заборгованості та відключення через неї зазначених закладів від тепло-, водо-, газо-, електропостачання.
Доповісти до 15 травня 2012 року
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ»