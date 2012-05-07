Нарізкою округів у Вінниці ЦВК "підклала свиню" Порошенкові

Представники Комітету виборців України та громадянської мережі «Опора» у Вінницькій області дійшли висновку, що сподіванням експертів відповідають 5 виборчих округів із 8, на які поділена Вінницька область.



Про це Владислав Телень та Олег Левченко заявили під час засідання Вінницького прес-клубу.



В результаті „нарізки” наша область отримала 3 округи, які, на думку експертів «Опори», потрапили в ряд „аномальних” 25 по всій Україні.

Зокрема, межі виборчого округу №16 викликав у експертів найбільше питань, адже він „розтягнутий” аж на 256 кілометрів. Характерною особливістю цього округу є включення до нього всіх прикордонних районів з Молдовою та Придністровям. Через таку довжину, вважає Владислав Телень, під час виборів можуть виникнути комунікативні проблеми. Це стосується і доставки бюлетенів, і виборчих урн.

Виборчий округ № 15 із центром у Шаргороді теж перекроєний таким чином, що набув надзвичайної протяжності із ускладненям комунікацій. В порівнянні із попереднім поділом, у ньому з'явився Муровано-Куриловецький район і виключений прикордонний Могилів-Подільський.

Ці два округи експерти вважають таким, де сформувалось неадекватне територіальне охоплення виборців та ускладнена логістика.

Експерти зазначили, що після того, як розпочнеться реєстрація кандидатів, стане зрозумілим, кому були вигідні такі межі цих округів.

А межі округу №12 визначені таким чином, що в „нарізці” прослідковуються фактори політичних наслідків їх утворення.

Зокрема, у звіті «Опори» йдеться, що тепер у нього входить не тільки колишні Замостянський та Староміський райони Вінниці, а й села Вінницького району. Саме тут, швидше за усе, балотуватиметься Петро Порошенко: «На думку спостерігачів ОПОРИ, дільниці Вінницького району, які увійшли до складу попереднього міського округу, послаблять позиції кандидата».

Решта округів, вважають представники «Опори» та КВУ, територіально і логістично цілком зрозумілі і відповідають прогнозам експертів.