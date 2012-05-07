Через зміну меж округів у списках виборців можлива плутанина

Представник Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень закликає вінничан вже сьогодні перевірити себе у реєстрі виборців.

Про це він повідомив сьогодні, 7 травня, під час прес-конференції.

На його думку, через територіальну зміну округів може виникнути плутанина із списком виборців, тому він рекомендує громадянам вже зараз реревірити наявність своєї персони у державному реєстрів виборців.

Жителі обласного центру можуть це зробити за адресою 50-річчя Перемоги, 7, а районів Вінниччини – у приміщеннях райдержадміністрацій, де знаходяться відділи ведення Держреєстру. При собі обов’язкового потрібно мати паспорт.

Окрім цього, Владислав Телень наголосив, що згідно із змінами у проведенні виборів, цього разу запрошення взяти участь у голосуванні будуть надходити громадянам не з виборчих дільниць, а централізовано з відділів реєстру. Тому так важливо протягом найближчих місяців тим, хто планує взяти участь у голосуванні, переконатися, що його прізвище та ім’я правильно внесені до списку.