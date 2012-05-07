На День Перемоги вулиці Соборну та Театральну перекриють

9 травня у зв’язку з проведенням заходів по відзначенню 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років з 11-30 до 14-30 буде припинено рух транспортних засобів по вулицях Соборній та Театральній.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Замість перекритих ділянок вулиць Соборної і Театральної, рух транспорту буде організовано по вулицях Червоних партизан, Свердлова, Хмельницькому шосе, Першотравневій.

Перевезення пасажирів в цей період часу буде здійснюватись:

а) тролейбусами маршрутів №№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15:

– з боку кінцевих пунктів «Вишенька», «Аграрний університет» та «вул. Свердлова» до площі Гагаріна;

– збоку кінцевих пунктів «Залізничний вокзал», «ВПЗ», «вул. Лугова», «Меморіал Визволення», «вул. Чехова» до тролейбусного депо.

б) автобусами:

– маршрутів №5, №11 – по Хмельницькому шосе – вул. Першотравневій (навколо ЦПКВ);

– маршруту № 21 по вул. Свердлова.

в) маршрутними таксі:

– маршрутів №№5-А, 11-А, 19-А, 23-А, 34, 58, 65, 70 – по Хмельницькому шосе – вул. Першотравневій (навколо ЦПКВ)

– маршрутів № 7-А, № 21-А – по вулиці Свердлова.



