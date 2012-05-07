Міська "Батьківщина" залишилась без голови

Рішенням політради партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з партії виключені очільник вінницької міської організації партії Віталій Донець та колишній мер Немирова Віктор Качур, який у лютому програв заступниці вінницького губернатора Любові Спірідоновій на довиборах у Вінницьку обласну раду.

Про це повідомив сайт ВИННИЦА.info з посиланням на джерело в центральному апараті «ВО «Батьківщина».

„За його(джерела – авт.) словами, Донець і Качур виключені з партії за порушення статуту ще 18 квітня за рішенням політради на чолі з Олександром Турчиновим. Він додав, що «вигнанці» подали у контрольно-ревізійну комісію партії апеляцію на своє виключення, яка наразі ще не розглянута”, - йдеться в повідомленні.

Голова облорганізації ВО „Батьківщина” Людмила Щербаківська підтвердила ці відомості:

- Справді, рішенням Президії Політради партії «ВО «Батьківщина» від 18 квітня 2012 року відповідно до Статуту партії було вирішено виключити Донця Віталія Григоровича та Качура Віктора Миколайовича з членів політичної партії «ВО «Батьківщина». Припинення членства в партії передбачає, що вони автоматично були звільнені від виконання обов‘язків, які вони виконували в міській та обласній партійній організаціях.

Відтак, обов’язки голови Вінницької міськорганізації „Батьківщини” замість Віталія Донця тимчасово виконує донедавна його перший заступник Микола Скоробогач, - повідомили у прес-службі облорганізації партії.