Жмеринські посадовці спустили на „Діліжанс” 200 тис. гривень

Жмеринською міжрайонною прокуратурою Вінницької області встановлено, що службові особи Жмеринської міської ради спричинили збитків державі на суму 203,2 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що службові особи Управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради безпідставно провели нарахування та виплату протягом 2011 року та січня - лютого 2012 року ПП "Діліжанс" коштів (компенсації за перевезення пасажирів з числа пільгових категорій громадян) на загальну суму 203,2 тис. грн., чим заподіяно істотної шкоди інтересам держави.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України.

