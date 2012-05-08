Вінниччина отримала 200 млн. гривень на „соціалку”

Вінниччина отримала майже 200 млн. гривень на соціальний захист.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації з посиланням на заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Борецького.

За словами посадовця, при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» Вінницька область отримала 199,7 млн. гривень.

В тому числі: 26,6 млн.грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям; 1,3 млн.грн. на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Також, за словами Володимира Барецького область отримала 6,9 млн.грн. на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Отримала область і на зарплати бюджетникам та на погашення заборгованості за медичне обладнання, зокрема - 56,8 млн.грн. на оплату праці працівників бюджетних установ; 2,6 млн.грн. на погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане за рахунок субвенції з державного бюджету в 2011 році.

Як відзначив Володимир Барецький на соціально-економічний розвиток область отримала 75,0 млн. грн. та 12,1 млн.грн. на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення і 18,5 млн.грн. на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного збору.