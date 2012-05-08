Жмеринським платникам податків презентували сервісний центр

Сервісний центр для платників податків відкрили у Жмеринці.

Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Голова ДПС у області Ірина Зленко висловила впевненість, що новостворений центр обслуговування платників податків задовольнить потреби у всіх послугах, які має надавати податкова служба.

Голова районної спілки підприємців Євгеній Євтушенко подякував податківцям за цивілізовані умови для виконання своїх обов’язків підприємцями краю: „Створення такого сервісного центру наближає Україну до євростандартів. Дійсно впевнений, що тут не буде черг та зайвої тяганини, і усі свої питання ми зможемо вирішити швидко, оперативно і залишатимемо приміщення центру з приємними емоціями”.

Центр надаватиме послуги чотирьом з половиною тисячам платників, які перебувають на податковому обліку районної інспекції, з них, зокрема, майже 900 – юридичні особи – платники податків та близько трьох тисяч семисот – фізичні особи. І суб'єкти господарювання, і громадяни зможуть оперативно отримати від спеціалістів податкової служби необхідну інформацію, індивідуальні податкові консультації, подати звіти.

Приміщення Центру оформлено інформаційними стендами зі зразками форм звітності, витягів із норм Податкового кодексу, переліком послуг, що надаються платникам податків, інформацією про режим роботи державної податкової служби, адресами та графіками особистого прийому громадян та іншими важливими повідомленнями й оголошеннями. Сервісний центр обладнаний сучасною комп'ютерною технікою, електронним табло, плазмовим екраном, а також платіжними терміналами для сплати платежів електронними засобами переказу коштів.

Як зауважила головний податківець області Ірина Зленко, такі сервісні центри протягом травня відкриються у всіх 14-ти державних податкових інспекціях області.



