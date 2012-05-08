Народжувати найкраще у Могилеві-Подільському

На колегії управління охорони здоров'я та курорітів Вінницької області начальник управління Лідія Діденко заявила, що найкраща ситуація з охороною дитинства і материнства у Могилів-Подільський районній лікарні.

- Сьогодні умови у всіх районах однакові, - сказала Лідія Олексіївна, - але коли люди на своєму місці, то цей район можна ставити у приклад як правильно організовувати медчину допомогу. Не треба боятися нових кроків.

У Могилів-Подільському районі забезпечено 100% сумісне перебування матері і дитини після народження, 85% партнерських пологів. Цього року не зафіксовано жодного випадку дитячої смертності.

З 1 квітня цього року у Могилів-Подільській лікарні народжують жінки з Чернівецького району. Стоїть питання при приєднання і Мурованокуриловецького району.

Минулого року медики Могилів-Подільської лікарні виходили немовля, що народилося з вагою 680 грамів.