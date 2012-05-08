На Вінниччині планують збільшити площі цукристих

На Вінниччині поточного року площі, зайняті цукровим буряком, планують збільшити на на 21 тис. га.

Про це на апаратній нараді повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан.

Зокрема, на сезон 2012 року підготовлено понад 94 тис. га глибокої оранки, які планується використано під посів цукрового буряку.

Прогнозоване збільшення посівних площ під цукровими буряками підвищить й обсяги переробки солодких коренів.

Як повідомив Іван Мовчан, наразі в господарствах триває забезпечення якісним насінням та добривом під посів нового сезону

2011 року в області під цукровим буряком було засіяно 73 тис. га, що в півтора рази перевищує показник попереднього року.

Було зібрано 3,2 млн. тонн солодких коренів – це вдвічі більше, ніж в позаминулому році. Вироблено майже 440 тис. тонн цукру, що на 100 тис. тонн більше від показника 2010 року.

