Лікарів, що припускаються помилок, позбавлять категорії

Начальник обласного управління охорони здоров'я та курортів Вінницької області Лідія Діденко на останній колегії, звернула увагу на ситуацію зі станом медицини у Тростянецькому районі. Минулого року робота медиків у цьому районі була визнана незадовільною. Було зареєстрвоано три випадки дитячої смертності на 270 пологів.

- От визнали ви свою роботу незадовільно і що зробили після того? - запитує на колегії Лідія Олексіївна. - Якщо ви поставили питання про невідповідність зайнятій посади, то треба звільняти такого лікаря. А ви що робити? Допустив помилку — направляєте на курси підвищення кваліфікації. Потрібно підходити принципово — по всіх випадках говорити про зняття категорії з лікарів, що припустилися помилки.