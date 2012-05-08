Лікарів, що припускаються помилок, позбавлять категорії

10:26, 08 травня 2012
Вінниця
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Пообіцяла Лідія Діденко

Начальник обласного управління охорони здоров'я та курортів Вінницької області Лідія Діденко на останній колегії, звернула увагу на ситуацію зі станом медицини у Тростянецькому районі. Минулого року робота медиків у цьому районі була визнана незадовільною. Було зареєстрвоано три випадки дитячої смертності на 270 пологів.

- От визнали ви свою роботу незадовільно і що зробили після того? - запитує на колегії Лідія Олексіївна. - Якщо ви поставили питання про невідповідність зайнятій посади, то треба звільняти такого лікаря.  А ви що робити? Допустив помилку — направляєте на курси підвищення кваліфікації. Потрібно підходити принципово — по всіх випадках говорити про зняття категорії з лікарів, що припустилися помилки.

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